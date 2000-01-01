ХАМАС казнил подозреваемого в связях с Израилем. Речь идет о Саиде Бархума, которого обвинили в передаче секретной информации израильской разведке, которая в итоге привела к гибели троих террористов военного крыла в 2014 году.
Приговор был приведен в исполнение в пятницу, 19 января, несмотря на то, что семья Бархума имеет давние связи с группировкой.
Родственники подозреваемого заявили, что не сомневаются в его причастности к связям с Израилем и смерти боевиков, так как они получили следственные материалы.
В конце операции "Нерушимая Скала" были ликвидированы три высокопоставленных боевика ХАМАСа.
Вместе с ними в результате атаки ЦАХАЛа погибли еще несколько боевиков более низкого ранга.