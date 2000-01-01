Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ХАМАС казнил подозреваемого в связях с Израилем 20.01 14:01   MIGnews.com

ХАМАС казнил подозреваемого в связях с Израилем

ХАМАС казнил подозреваемого в связях с Израилем. Речь идет о Саиде Бархума, которого обвинили в передаче секретной информации израильской разведке, которая в итоге привела к гибели троих террористов военного крыла в 2014 году.

Приговор был приведен в исполнение в пятницу, 19 января, несмотря на то, что семья Бархума имеет давние связи с группировкой.

Родственники подозреваемого заявили, что не сомневаются в его причастности к связям с Израилем и смерти боевиков, так как они получили следственные материалы.

В конце операции "Нерушимая Скала" были ликвидированы три высокопоставленных боевика ХАМАСа.

Вместе с ними в результате атаки ЦАХАЛа погибли еще несколько боевиков более низкого ранга.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:58
BDS – против Болливуда из-за Нетаниягу
15:11
Эрдоган объявил о начале наземной операции в Африне
14:37
Пхеньян готов отправить группу артистов в Южную Корею
12:50
Турция нанесла удар по курдам в Африне
12:26
Главный раввин не будет присутствовать на церемониях ЦАХАЛа
11:53
Турция: школьный автобус попал в ДТП, есть погибшие
11:25
В США умерла актриса из "Основного инстинкта"
10:52
Израиль выплатит $5 млн. компенсации за убийство иорданцев
10:24
В McDonald's появились бургеры для веганов
09:50
Арабку с двумя ножами задержали в Хевроне
08:48
Насралла: Израиль пытался убить одного из лидеров ХАМАСа
08:17
Россия готова сотрудничать с США по Ближнему Востоку
07:52
"Хор Турецкого" планирует выступить в ООН
06:21
Россия утилизирует две крупнейшие в мире подводные лодки
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus