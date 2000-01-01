20.01 14:37 MIGnews.com

Пхеньян готов отправить группу артистов в Южную Корею

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Власти КНДР уведомили министерство по делам национального объединения Южной Кореи о готовности отправить группу северокорейских артистов в страну в воскресенье, передает агентство Ренхап.Семь человек из северокорейского музыкального коллектива "Самчжиён", который примет участие в олимпийских мероприятиях в Южной Корее, должны были приехать для предварительного осмотра мест выступления в субботу. Визит должен был продлиться два дня. В пятницу Пхеньян сообщил об отмене поездки."Северокорейская сторона передала сообщение о том, что группа для предварительного осмотра мест выступления перед приездом северокорейских артистов отправится в путь по наземной железнодорожной линии Кёнисон 21 января и будет придерживаться ранее обсуждавшегося плана поездки", — приводит агентство заявление ведомства.Южнокорейское министерство заявило, что Сеул уже дал согласие на приезд группы артистов в воскресенье, передает РИА Новости.