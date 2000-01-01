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Эрдоган объявил о начале наземной операции в Африне 20.01 15:11   MIGnews.com

Эрдоган объявил о начале наземной операции в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне на северо-западе Сирии.

Об этом он сообщил во время выступления в провинции Кютахья в субботу, 20 января.

Турецкий лидер подчеркнул, что страны Запада должны осознать, что Турция является союзником, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе.

Ранее генштаб Турции сообщил о том, что войска нанесли ответный удар по позициям курдов в сирийском Африне.
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