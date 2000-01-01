Германия введет новые санкции против Ирана

Федеральное правительство Германии активно поддерживает введение новых санкций против Ирана из-за дестабилизирующей роли Тегерана на Ближнем Востоке, а именно: поддержкой йеменских хуситов, ливанской "Хизбаллы" и участием в сирийском гражданской войне.
Со ссылкой на источники в брюссельских дипломатических кругах немецкая газета Spiegel сообщает, что дополнительные санкции Германии, Великобритании и Франции станут сигналом Вашингтону о том, что критика президента Дональда Трампа в адрес иранцев не осталась неуслышанной.
В то же время таким образом Берлин хочет удержать главу Белого дома от расторжения сделки по ядерной программе Ирана, которую сам Трамп неоднократно называл "худшей сделкой в истории".
Официально в МИДе или других федеральных ведомствах ФРГ эту информацию пока что никак не комментируют.