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Германия введет новые санкции против Ирана | Фото: European People's Party/Flickr20.01 17:39   MIGnews.com

Германия введет новые санкции против Ирана

Федеральное правительство Германии активно поддерживает введение новых санкций против Ирана из-за дестабилизирующей роли Тегерана на Ближнем Востоке, а именно: поддержкой йеменских хуситов, ливанской "Хизбаллы" и участием в сирийском гражданской войне.

Со ссылкой на источники в брюссельских дипломатических кругах немецкая газета Spiegel сообщает, что дополнительные санкции Германии, Великобритании и Франции станут сигналом Вашингтону о том, что критика президента Дональда Трампа в адрес иранцев не осталась неуслышанной.

В то же время таким образом Берлин хочет удержать главу Белого дома от расторжения сделки по ядерной программе Ирана, которую сам Трамп неоднократно называл "худшей сделкой в истории".

Официально в МИДе или других федеральных ведомствах ФРГ эту информацию пока что никак не комментируют.
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