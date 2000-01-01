20.01 17:52 MIGnews.com

Арабы в Кнессете объявили бойкот Майку Пенсу

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Глава Объединенного арабского списка Айман Одех обещает бойкотировать выступление в Кнессете вице-президента США Майка Пенса, израильский визит которого, как ожидается, начнется вечером в воскресенье."Нас спросили, не изменилась ли наша позиция в отношении визита Пенса. Он опасный человек с мессианским убеждением, которое включает в себя уничтожение всего нашего региона. Он летит в качестве эмиссара еще более опасного человека", - написал Одех в своем Twitter, назвав американского президента Дональда Трампом "политическим пироманьяком, расистом и женоненавистником, которому нельзя дать стать лидером нашего региона"."Арабский список в полном составе будет бойкотировать его речь в зале заседаний Кнессета", - предупредил лидер партии израильских арабов.Напомним, что выступление американского вице-президента перед депутатами запланировано на следующий день после его прилета. Таким образом, он станет первым за многие годы высокопоставленным представителем американской администрации, обратившимся с трибуны парламента Еврейского государства.В ходе своего 48-часового визита он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Реувеном Ривлином, а также посетит Стену Плача.Ближневосточное турне Майка Пенса началось 20 января, когда он прилетел в Египет, откуда отправится в Иорданию. Он проведет встречи с лидерами этих государств - египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сисси и монархом Хашимитского королевства Абдаллой II.