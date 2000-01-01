470 израильских ученых - против депортации африканцев
Спустя несколько дней после того, как 35 знаменитых израильских писателей призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу и членов Кнессета отказаться от плана депортации 35 тысяч африканских нелегалов, аналогичное письмо подписали около полтысячи израильских ученых.
"Мы призываем вас отказаться от решения кабмина об аресте и насильственной депортации соискателей убежища, которое они нашли в Израиле", - говорится в письме 470 преподавателей из израильских колледжей и вузов, адресованном премьеру, членам правительства и президенту Ривлину.
"Мы обязаны помнить, что нас самих преследовали, что мы все являемся иностранцами и беженцами, и поэтому должны приветствовать просителей убежища, покинувших свои дома и родину, чтобы спасти свои жизни и жизни своих родных", - говорится дальше.
Ученые и лекторы считают, что трагическое прошлое обязывает еврейский народ "служить образцом обращения с детьми и взрослыми, которые ищут убежища от этнических чисток, преследований, политического насилия, торговли людьми, изнасилований и пыток".
"Израиль является большим и достаточно сильным, чтобы предоставить временное убежище десяткам тысяч просителей убежища из Восточной Африки до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома, свободно и безопасно", - утверждают подписанты обращения.