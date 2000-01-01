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Лапид в Ашдоде:религиозный диктат не может управлять страной 20.01 21:00   MIGnews.com

Лапид в Ашдоде:религиозный диктат не может управлять страной

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, депутат Кнессета Константин Развозов и сотни активистов партии прибыли сегодня (20.1.18) в Ашдод с целью поддержать граждан страны и принять участие в акции протеста против религиозного диктата.

"Закон, запрещающий работу магазинов по субботам – оскорбителен. Если мы победим на следующих выборах - отменим закон, запрещающий работу магазинов по субботам, так как религиозный диктат не может управлять нашей страной. Ни Дери, ни Гафни не будут указывать нам, как проводить выходные дни", - заявил на демонстрации лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Депутат Кнессета Константин Развозов также отметил, что ситуация, при которой меньшинство диктует свои правила большей части граждан страны – неприемлема.

"Подобные решения могут привести к самым печальным последствиям. У нас хватает внешних врагов, зачем же сеять раскол среди граждан? Нет ничего более логичного, чем вернуть возможность органам местной власти решать, что и где будет работать по субботам. Мы не позволим главе правительства и ультраортодоксальным партиям, которые умудряются получить все, что хотят, указывать, как нам жить и где проводить выходные дни!" - подчеркнул Развозов.

Также, лидер партии "Еш Атид" поддержал решение министра обороны касательно раввинов, призывающих главу Генерального штаба Армии обороны Израиля подать в отставку.

"Люди, которые занимаются подстрекательством и нападками на ЦАХАЛ и на главу генштаба, не могут выступать с лекциями перед солдатами. Министр обороны абсолютно прав в своем решении", - отметил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Пресс-служба фракции "Еш Атид"
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