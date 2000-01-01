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Тысячи ашдодцев протестовали против закона о супермаркетах 20.01 21:06   MIGnews.com

Ашдод взбунтовался против "закона о супермаркетах"

В субботу, 20 января, тысячи израильтян вышли на улицы Ашдода, чтобы выразить свой протест против решения закрыть бизнес в городе на время шаббата.

Демонстрация состоялась через неделю после принятия Кнессетом так называемого "закона о супермаркетах", который дает министру МВД полномочия принимать решение о закрытии или открытии магазинов в субботу.

На фоне вступления закона в силу и появления объявлений о наборе муниципалитетом "шаббатных" инспекторов жители Ашдода активизировались против этого. Они обвинили городские власти в дискриминации светских ашдодцев и участии в "религиозном принуждении".

"Мы пришли, чтобы вернуть Ашдод ашдодцам. Мы не против религиозных, но мы обращаемся к ультраортодоксальным членам Кнессета: "Руки прочь от Ашдода", - кричали участники демонстрации, а также призывали к отставке градоначальника Иехиля Ласри.


Коль Исраэль сообщает о большом протесте около городской мэрии. По данным радиостанции, здесь собралось около 2 500 демонстрантов.

Прибыл на протест и лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, который призвал ограничить действие "закона о супермаркетах".

"Мы пришли в Ашдод, потому что этот оскорбительный "закона о супермаркетах" должен быть отменен. Если мы победим на следующих выборах - отменим закон, запрещающий работу магазинов по субботам, так как религиозный диктат не может управлять нашей страной", - заявил он собравшимся.

Политик обещал отменить закон, если "Еш Атид" победит на следующих выборах.

Ранее открытый городской рынок посетил министр обороны Авигдор Либерман, чья партия НДИ тоже голосовала против принятия скандального закона.


"Утверждающие, что "закон о супермаркетах" ничего не меняет, неправы и вводят всех в заблуждение. Он еще сильнее разделяет народ. Так же, как я уважаю тех, посещающих синагогу в Шаббат, я жду, что они будут уважать тех, кто хочет в этот день купить кофе", - цитирует его 12-ый канал израильского телевидения.

Религиозные СМИ раскритиковали министра за его визит в Ашдод а также за решение не приглашать главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа на официальные церемонии ЦАХАЛа.
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