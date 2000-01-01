20.01 08:48 MIGnews.com
Насралла: Израиль пытался убить одного из лидеров ХАМАСа
Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла обвинил Израиль в попытке уничтожения одного из лидеров ХАМАСа в Сидоне. Речь идет о Мухаммаде Хамдане, автомобиль которого взорвался в минувшее воскресенье.
В результате взрыва член группировки получил легкие ранения. Инцидент произошел в квартале Абу Сидо района Аль-Бустан аль-Кабир в Сайде (Сидоне).
"Все признаки указывают на то, что Израиль совершил покушение на члена ХАМАСа в Сидоне", - цитирует Аруц Шева слова Насраллы.
Однако при этом он предоставил каких-либо доказательств своих обвинений. Также он призвал правительство Ливана расследовать покушение.
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