20.06 10:56 MIGnews.com

Нетаниягу отрицает помощь Израиля сирийской оппозиции

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опроверг сообщение в The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что Израиль регулярно оказывает финансовую помощь группировкам мятежников в Сирии."Мы не вмешиваемся в этот ужасный кровавый конфликт, но мы предоставляем гуманитарную помощь раненым детям", - пояснил Нетаниягу во время посещения больницы Зив в Цфате, которая в последние годы лечила многих раненых сирийцев."Я вижу мужчин, женщин и детей, которые когда-то видели нас врагами, когда они прибывают сюда, и здесь побывали уже более тысячи человек", - сказал Нетаниягу о медицинской помощи, полученной жертвами гражданской войны в Сирии в Израиле."Они теперь понимают лучше, чем когда-либо, что Государство Израиль является нравственным бастионом и лучом света в нашем регионе. Они представляют разные религии и целые общины, евреев и неевреев, друзов, христиан, мусульман и бедуинов и получают равное отношение", - добавил он.В воскресенье газета Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на сирийских боевиков и других неназванных источников, что Израиль регулярно поставлял сирийским мятежникам наличные, а также продовольствие, топливо и медицинские принадлежностями.Израиль в прошлом принял около 3000 раненых сирийцев, многие из которых были бойцами, в своих больницах и оказывал гуманитарную помощь, но источники утверждали, что участие страны намного глубже и влечет за собой прямое финансирование оппозиционных сил в течение многих лет.Израиль никогда не принимал участия в сирийской гражданской войне, но режим Башара Аль-Асада регулярно обвиняет Израиль в поддержке повстанческих групп, которые сирийский режим называет "террористами".Сирийская оппозиция в прошлом прямо заявляла, что Израиль сотрудничает с Ираном и "Хизбаллой", чтобы помочь Асаду сохранить власть.