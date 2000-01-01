Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












20.06 10:56   MIGnews.com

Нетаниягу отрицает помощь Израиля сирийской оппозиции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опроверг сообщение в The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что Израиль регулярно оказывает финансовую помощь группировкам мятежников в Сирии.

"Мы не вмешиваемся в этот ужасный кровавый конфликт, но мы предоставляем гуманитарную помощь раненым детям", - пояснил Нетаниягу во время посещения больницы Зив в Цфате, которая в последние годы лечила многих раненых сирийцев.

"Я вижу мужчин, женщин и детей, которые когда-то видели нас врагами, когда они прибывают сюда, и здесь побывали уже более тысячи человек", - сказал Нетаниягу о медицинской помощи, полученной жертвами гражданской войны в Сирии в Израиле.

"Они теперь понимают лучше, чем когда-либо, что Государство Израиль является нравственным бастионом и лучом света в нашем регионе. Они представляют разные религии и целые общины, евреев и неевреев, друзов, христиан, мусульман и бедуинов и получают равное отношение", - добавил он.

В воскресенье газета Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на сирийских боевиков и других неназванных источников, что Израиль регулярно поставлял сирийским мятежникам наличные, а также продовольствие, топливо и медицинские принадлежностями.

Израиль в прошлом принял около 3000 раненых сирийцев, многие из которых были бойцами, в своих больницах и оказывал гуманитарную помощь, но источники утверждали, что участие страны намного глубже и влечет за собой прямое финансирование оппозиционных сил в течение многих лет.

Израиль никогда не принимал участия в сирийской гражданской войне, но режим Башара Аль-Асада регулярно обвиняет Израиль в поддержке повстанческих групп, которые сирийский режим называет "террористами".

Сирийская оппозиция в прошлом прямо заявляла, что Израиль сотрудничает с Ираном и "Хизбаллой", чтобы помочь Асаду сохранить власть.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:24
10 палестинцев арестованы по подозрению в терроризме
10:07
Метеорологи: жара спадет
09:57
Филиппины готовы освободить Марави до окончания Рамадана
09:39
Ашдод: Девочки понуждали сверстницу к сексу с суданцами
09:23
Сеул требует от КНДР освободить всех иностранных пленных
09:04
"Таг Мехир" и явочная квартира экстремистов в Иерусалиме
08:52
Нетаниягу обвинил Аббаса в отравлении палестинской молодежи
08:03
Видео: попытка теракта на Елисейских Полях  
07:44
Кожная инфекция на базе ЦАХАЛа: солдаты лгали
07:17
“Большая лотерея”: более половины льготников в первые 2 дня
06:27
Цена для новосела в Нетании: 212 квартир по сниженным ценам
05:46
Алжир отправляет гуманитарный конвой в сектор Газа
04:26
Сара Нетаниягу посетила полевой госпиталь в Иерусалиме
03:33
Пожар на крыше ядерного реактора во Франции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus