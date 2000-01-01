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Австралия временно прекращает военную авиакампанию в Сирии | Фото: Thinkstock20.06 11:25   MIGnews.com

Австралия временно прекращает военную авиакампанию в Сирии

Австралия заявила во вторник, 20 июня, что она приостанавливала воздушные удары в Сирии после того, как США сбили сирийский военный реактивный самолет в воскресенье, а также из-за опасений ответного удара РФ по силам коалиции.

"В качестве меры предосторожности, Министерством обороны Австралии было принято решение временно прекратить авиаудары в Сирии", - говорится в заявлении Министерства обороны Австралии.

Россия заявила в понедельник, 19 июня, что будет рассматривать самолеты возглавляемой США коалиции, пролетающие к западу от реки Евфрат в Сирии, в качестве потенциальных целей и отслеживать их ракетными системами и военными самолетами, однако не сообщила о намерении сбивать их.

Россия ясно дала понять, что она меняет свою военную позицию в ответ на первый подобный инцидент с начала конфликта в стране в 2011 году.
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