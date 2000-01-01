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flickr 20.06 12:58   MIGnews.com

Аббас требует, чтобы ХАМАС вернул ПА контроль над Газой

Правительство Палестинской автономии (ПА) в Рамаллахе потребовало, чтобы ХАМАС распустил в Газе свое правительство и передал контроль над анклавом обратно председателю ПА Махмуду Аббасу и его партии ФАТХ.

Тарик Рамшави, представитель правительства, заявил, что ХАМАС должен распустить Исполнительный комитет Газы и передать власть над всеми правительственными учреждениями в секторе Газа правительству, чтобы оно могло выполнить свои обязательства перед жителями Газы.

Рамшави подчеркнул, что политика ХАМАСа усиливает раскол среди палестинских арабов и усиливает страдания жителей Газы из-за введения незаконных налогов, "кражи" поставок лекарств, отправленных ПА в Газу, введения незаконных пошлин на медицинское обслуживание, отмены многих важных проектов, включая строительство завода по опреснению воды.

В то же время Центральный комитет ФАТХ во главе с Аббасом также потребовал, чтобы ХАМАС ликвидировал теневое правительство, которое оно основало в секторе Газа, и позволило правительству ПА выполнить свои обязательства.

В последние недели ФАТХ все чаще выступает против ХАМАСа после того, как, наконец, признал, что он не контролирует сектор Газа, который ХАМАС захватил в результате кровавого переворота в 2007 году.

Правительство единства между ХАМАСом и ФАТХ рухнуло в 2015 году, когда Аббас решил распустить его на фоне углубления раскола между сторонами.

Поскольку правительство единства было распущено, ХАМАС и ФАТХ провели несколько раундов переговоров по примирению в Дохе, Катар, но успех не был достигнут.
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