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Британия отказывается платить за Brexit | Фото: Thinkstock20.06 13:21   MIGnews.com

Британия отказывается платить за Brexit

Британия не согласилась выплатить Европейскому союзу финансовую компенсацию для покрытия невыплаченных обязательств после Brexit, как сообщил высокопоставленный представитель ЕС после первого дня переговоров между Лондоном и ЕС.

"Они сомневаются в том, что есть юридическая основа для выплаты по случаю выхода из блока", - сказал представитель ЕС.

Он имел в виду потенциальный законопроект, в который ЕС вкладывает десятки миллиардов евро, частично для покрытия части будущих обязательств ЕС в отношении бюджета, принятых в то время, когда Британия была членом.

Британия до сих пор отвергала тот факт, что такой платеж оправдан. Европейские чиновники говорят, что сужение разногласий по поводу платежа станет серьезным испытанием для предстоящих переговоров.
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