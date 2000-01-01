Британия отказывается платить за Brexit

Британия не согласилась выплатить Европейскому союзу финансовую компенсацию для покрытия невыплаченных обязательств после Brexit, как сообщил высокопоставленный представитель ЕС после первого дня переговоров между Лондоном и ЕС.
"Они сомневаются в том, что есть юридическая основа для выплаты по случаю выхода из блока", - сказал представитель ЕС.
Он имел в виду потенциальный законопроект, в который ЕС вкладывает десятки миллиардов евро, частично для покрытия части будущих обязательств ЕС в отношении бюджета, принятых в то время, когда Британия была членом.
Британия до сих пор отвергала тот факт, что такой платеж оправдан. Европейские чиновники говорят, что сужение разногласий по поводу платежа станет серьезным испытанием для предстоящих переговоров.