Кремль согласился рассмотреть решение Европейского суда
Кремль заявил во вторник, 20 июня, что Россия рассмотрит постановление Европейского суда по правам человека, в котором говорится, что российский закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма, нарушает правила европейских договоров.
Ранее во вторник суд заявил, что закон нарушает свободу слова и носит дискриминационный характер в отношении гомосексуалистов.
"Это решение, конечно, будет рассмотрено", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Важно отметить, что мы говорим о запрете на поощрение гомосексуализма среди несовершеннолетних", - подчеркнул Песков.