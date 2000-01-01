20.06 14:19 MIGnews.com

Кремль согласился рассмотреть решение Европейского суда

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Кремль заявил во вторник, 20 июня, что Россия рассмотрит постановление Европейского суда по правам человека, в котором говорится, что российский закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма, нарушает правила европейских договоров.Ранее во вторник суд заявил, что закон нарушает свободу слова и носит дискриминационный характер в отношении гомосексуалистов."Это решение, конечно, будет рассмотрено", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков."Важно отметить, что мы говорим о запрете на поощрение гомосексуализма среди несовершеннолетних", - подчеркнул Песков.