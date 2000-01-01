20.06 14:26 MIGnews.com

Следующий проект, который закупорит Тель-Авив

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Если жители Тель-Авива думали, что уже видели худшие из возможных пробок, то они ошибаются.Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что через год начнется осуществления масштабного строительного проекта , который полностью изменит один из основных въездов в центр города - у башен Азриэли с шоссе Аялон.В 2021 в Тель-Авиве начнет работать подземный скоростной трамвай, но в преддверии этого, уже в 2018 начнутся глобальные наземные изменения. Въезд в Тель-Авив в районе станции Хашалом, улиц Менахем Бегин, Йехуда Халеви, Шауль Хамелех полностью изменится. Башни Азриэли, когда-то бывшие самыми высокими зданиями в Израиле, окажется низкими по сравнению с тем, чем застроят весь этот район.Между тем, одна из основных транспортных артерий Тель-Авива - Менахим Бегин еще более сузится. Вместо четырех полос движения на ней останется только одна. Остальные отдадут под общественный транспорт , велосипеды и расширение тротуаров