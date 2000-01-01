20.06 22:27 MIGnews.com

Будет ли решена “проблема августа” для родителей малышей?

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Депутат Кнессета Рахель Азария (“Кулану”) встретилась с главами женских организаций “Вицо”, “Наамат” и “Эмуна” и обсудила с ними одну из самых болезненных для израильских семей проблем - проблему каникул в яслях и в детских садах в августе. В ходе встречи было решено создать рабочую группу для поиска решений этой проблемы. Рахель Азария, которая возглавит эту группу, убеждена, что если политику августовских каникул при полной оплате изменят ясли крупнейших женских организаций страны, за ними последуют и частные детские садики.Во время встречи с главой организации “Наамат” Галией Волох, главой “Вицо” профессором Ривкой Лазовски и руководителем организации “Эмуна” Лиорой Минка Рахель Азария напомнила, что детские сады, предназначенные для детей от рождения до трех лет, работают 6 дней в неделю и уходят на каникулы почти на весь август. При этом большинство израильских родителей работают 5 дней в неделю, и получают всего две недели отпуска в году.Август стал настоящей “головной болью” для израильтян: родителям малышей приходится выходить в отпуск в последний месяц лета, оплачивать полную стоимость детского сада, а зачастую - еще и брать “кайтану” за дополнительную немалую сумму. Некоторые родители вынуждены брать малышей на работу.В ходе встречи обсуждались различные возможные варианты решения проблемы, и было решено создать рабочую группу, которая займется проблемой августа вплотную. Среди прочего, будет рассмотрена возможность сократить количество рабочих дней детских садов за счет неполных дней в канун праздников во все месяцы года, чтобы компенсировать отказ от каникул в августе. Еще один возможный вариант - сократить количество рабочих часов по пятницам и открывать детские сады не в 7:00, а в 8:00, чтобы сэкономленное время перенести на август. При этом необходимо учитывать и интересы воспитательниц и помощниц воспитательниц в детских садах: они не должны потерять заработок, тем более, что зарплаты в дошкольных учреждениях невелики.“Август представляет собой непростую задачу для родителей. Расписание работы детских садов от рождения до трех лет не соответствует нынешнему рынку труда, - отметила Рахель Азария. - Когда оба родителя работают, их отпускных дней не хватает на то, чтобы компенсировать каникулы детских садов в августе. Я обратилась к руководству женских организаций, которые традиционно поддерживают выход женщин на работу. Мы решили создать рабочую группу, которая поможет преодолеть несоответствие между графиком работы родителей и расписанием каникул в детских садах”.