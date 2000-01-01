Саудия и Ирак укрепляют сотрудничество

Саудовская Аравия и Ирак договорились создать координационный совет для укрепления сотрудничества в сфере политики, экономики, туризма, культуры, энергетики, торговле и безопасности.
Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на совместное коммюнике, принятое по итогам встречи представителей двух стран.
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади находится с визитом в королевстве. Во вторник, 20 июня, он встретился с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и заместителем наследного принца министром обороны Мухаммедом бен Салманом.
Отмечается, что Эр-Рияд и Багдад также договорились "продолжать успешные усилия по борьбе экстремистскими организациями, особенно с "Исламским государством" (ISIS).
Кроме того, стороны подтвердили необходимость "иссушить финансовые источники терроризма и бороться с его спонсированием, придерживаться договоренностей, заключенных странами в этой связи".