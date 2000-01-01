21.06 05:33 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с ветеранами американского футбола

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с делегацией ветеранов американского футбола, членов Зала славы.В настоящее время делегация находится с визитом в Израиле по инициативе Роберта Крафта, владельцем команды New England Patriots.Встреча состоялась во вторник, 20 июня, в канцелярии премьера в Иерусалиме.Среди членов делегации: Джо Монтана, Джим Браун, Майк Синглтари, Джо Грин, Эрик Дикерсон, Роджер Штаубах и другие.Глава правительства в ходе своего выступления заявил:"Вы спрашиваете, что есть политика? Это когда ты стремишься к миру, но ты должен быть сильным. Если ты не будешь сильным, то никогда не достигнешь мира, и будешь жить в состоянии войны и нестабильности.Самое худшее – проиграть. Я уверен, что, готовясь к играм, вы не задаетесь вопросом: "Должен ли я быть сильным, быстрым и ловким?" Это не вопрос. Ваша игра ничем не отличается от нашей. Единственная разница состоит в том, что если мы проигрываем, последствия проигрыша остаются навсегда. Мы достаточно испытывали это в нашей истории, и поэтому не позволим этому повториться".