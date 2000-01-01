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Недруг Биби: сумасшедшая правит страной посредством слабака 20.06 16:36   MIGnews.com

Недруг Биби: сумасшедшая правит страной посредством слабака

Журналист Игаль Сарна, приговоренный судом к штрафу в 110 тысяч шекелей за оскорбление достоинства четы Нетаниягу, очень горд тем, что выпутался из сложного положения.

Сарна объявил сбор пожертвований в интернете на штраф “ради защиты свободы слова”. Сарна собрал необходимую сумму менее чем за 24 часа и сообщил, что “очень тронут” поддержкой оказанной ему израильтянами. Он сказал: Я очень доволен такой массовой поддержкой. Люди встречают меня на улицах, жмут руку и благодарят. Это могут быть леваки или ликудники. Они чувствуют, что есть кто-то, кто готов встать против правителя и заговор молчания”.

Сарна далее сказал: “Я стою на том, что я написал в посту, несмотря на то, что у меня нет возможности это доказать. Я написал сотни вещей о человеке, который ставит будущее наших детей под угрозу. Сумасшедшая женщина правит страной через своего мужа-слабака”.

Иск был подан в связи с публикацией Сарной поста на его страничке в facebook: "Бейте Шоврей Штика. Бейте левых. Бейте ашкеназов. Бейте журналистов. Затыкайте рты. Блокируйте facebook. Закрывайте глаза на реальность. Но если ночью (и это было в самом деле) останавливается кортеж премьер-министра, четыре черных автомобиля, и еще и еще много машин охраны, и выпадает из него на шоссе №1 немолодой господин, с криками, что жена не хочет оставаться с ним в одном автомобиле. И превращает всю систему безопасности премьера в маскарад, и вместе с этим – в дурдом всю страну. Теперь сделайте побольше шума. Чтобы никто не услышал его криков".
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