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Катар высылает дипломатов Йемена | Фото: Thinkstock20.06 17:41   MIGnews.com

Катар высылает дипломатов Йемена

Оказавшийся в центре дипломатического скандала Катар принял решение применить ряд ответных мер против нескольких арабских государств.

Так, катарское правительство известило дипломатическую миссию Йемена о своем решение. Дипломатам было приказано покинуть посольство в Дохе в течение 48 часов.

Однако ни одна из сторон пока официально не прокомментировала данную информацию.

Помимо этого Доха также закроет прямые авиаперелеты в Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн и ОАЭ – страны, которые разорвали все виды отношений с Катаром.
Напомним, что 5 июня, ряд важнейших стран Персидского залива разорвали все виды отношений с Дохой.

Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.
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