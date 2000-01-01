20.06 17:41 MIGnews.com

Катар высылает дипломатов Йемена

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Оказавшийся в центре дипломатического скандала Катар принял решение применить ряд ответных мер против нескольких арабских государств.Так, катарское правительство известило дипломатическую миссию Йемена о своем решение. Дипломатам было приказано покинуть посольство в Дохе в течение 48 часов.Однако ни одна из сторон пока официально не прокомментировала данную информацию.Помимо этого Доха также закроет прямые авиаперелеты в Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн и ОАЭ – страны, которые разорвали все виды отношений с Катаром.Напомним, что 5 июня, ряд важнейших стран Персидского залива разорвали все виды отношений с Дохой.Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.