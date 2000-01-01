20.06 18:35 MIGnews.com

Дани Атар предложил увеличить число поселенцев на Голанах

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Дани Атар, председатель Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль, на церемонии в честь 50-летия еврейских поселений на Голанских высотах, заявил:"Это ясно и мне, и вам, и всем гражданам Израиля, что наше присутствие здесь, на Голанских высотах, является главнейшей составляющей доктрины безопасности государства, начиная с 70-х годов. Голанские высоты навсегда останутся под израильским суверенитетом".Дани Атар сообщил, что ЕНФ-ККЛ выделяет 120 миллионов шекелей на реализацию трех проектов на Голанских высотах. Первый – благоустройство земель и удобрение почв для создания новых сельскохозяйственных поселений. Второй – создание открытых пространств для общественных нужд. И третий – строительство водохранилищ и водоводов.Наше присутствие на Голанах зиждется на четырех столпах, - отметил дани Атар. – Это поселения, сельское хозяйство, безопасность и образование. В ближайшие годы мы должны сделать все возможное, чтобы увеличить число поселенцев на Голанских высотах в три раза, как путем расширения существующих поселений, так и путем строительства новых!".Торжественное мероприятие было организовано ЕНФ-ККЛ совместно с районным советом Голан. Оно состоялось 15 июня 2017 в комплексе торжеств "Цнобар" в присутствии президента Израиля Реувена Ривлина, министра сельского хозяйства Ури Ариэля, председателя ЕНФ-ККЛ Дани Атара и главы районного совета Голанских высот Эли Мальки, руководителей местных советов, депутатов Кнессета и 8 тысяч местных жителей. Перед собравшимися выступали артисты, уроженцы Голанских высот, - Авраам Таль, Джейн Бордо, Гева Алон и Анат Маламуд."Еврейское заселение Голанских высот превратилось в национальный консенсус, - отметил Дани Атар. – Раньше здесь были только страшные дзоты и базальтовые скалы, вы превратили это место в райский уголок, цветущий сад и район самого передового в мире сельского хозяйства. Самые сладкие фрукты, прекрасные вина, процветающие туристические места, огромные стада скота. Вы создали здесь процветающие поселения, в которых выросло уже три поколения израильтян. Голанские высоты стали вашим домом, вы здесь живете и работаете, мы же называем это миссией национального значения. И сегодня это становится явственнее, чем в прошлом, ведь всего в нескольких километрах отсюда происходит отвратительный геноцид и бесконечные убийства".