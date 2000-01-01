20.06 19:29 MIGnews.com

Яир Лапид против "стерильной зоны" у ворот Шхем

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид и депутат Кнессета Мики Леви (экс-командующий иерусалимским округом полиции) посетили сегодня Шхемские ворота в Иерусалиме.Парламентарии прибыли туда с целью поддержать бойцов пограничной службы и поблагодарить за то, что они делают на благо безопасности страны и ее граждан. Командир группы пограничников провел депутатов по району у Шхемских ворот и проинформировал о готовности и действиях пограничников на местности. В том числе сообщил о том, какие невероятные усилия предпринимаются в дни праздника Рамадан для сохранения безопасности граждан.Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид подверг резкой критике идею главы правительства превратить района у Шхемских ворот в "стерильную зону":"Глава правительства хочет превратить это место в "стерильную зону". Я призываю его этого не делать. Во-первых, это не выполнимая задача. В Старый город, куда есть вход через семь ворот, ежедневно проходят 35 тысяч человек, проживающих в пределах одного квадратного километра. Только после молитв на Храмовой горе через эти ворота проходят 180 тысяч человек. Нет никакой возможности превратить это место в "стерильную зону". Во-вторых, с моральной точки зрения – Старый город – вечная столица Израиля. Он не может превратиться ни в армейскую базу, ни в ККП. Это наша столица, которой мы гордимся, и люди должны здесь свободно передвигаться. Армия, пограничные войска и полиция продолжат выполнять свою работу самым лучшим образом", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.