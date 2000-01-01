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Иранская атака: до цели в Сирии долетела только одна ракета 20.06 06:43   MIGnews.com

Иранская атака: до цели в Сирии долетела только одна ракета

Израильские военные аналитики утверждают, что иранский “ракетный удар по Исламскому Государству” в Сирии оказался блефом.

Ракеты “Зульфикар” были запущены с баз корпуса стражей исламской революции в Керманшахе и Курдистане. По иранским данным, ракеты пролетели 700 км, прежде чем взорваться в “центре операций смертников ISIS” в сирийской провинции Дейр эз-Зур. Иранцы утверждают, что в результате атаки убиты 360 боевиков.

Генерал Амир Али Хаджизаде, возглавляющий аэрокосмическое крыло корпуса стражей исламской революции заявил: ”Ракеты были запущены из Ирана, пролетели над Ираком и приземлились в Сирии. Запуск ракет, пролетевших 700 км и поразивших маленькое здание … демонстрирует иранские возможности и уровень работы иранской разведки”.

Израильские источники утверждают, что из семи ракет три не долетели до Сирии и упали в Ираке. Только одна ракета поразила цель. Еще одна взорвалась в городе Майадин неподалеку от базы ISIS.

Комментатор второго канала израильского ТВ Эхуд Яари сказал: “Если иранцы пытались продемонстрировать Израилю и американцам что в их распоряжении современные ракеты, то результат оказался скорее иным. Это - провал. Но несмотря на это, сняли они красиво”.

Яари также сказал, что израильские военные “потрясены” низкой эффективностью иранских ракет: “Это то, что им есть показать за 30 лет ракетной программы? Даже “Хизбалла” может сделать лучше”.

Сирийский активист Абу Лайла, следящий за событиями в Дейр эз-Зур сообщил, что две ракеты взорвались в районе Майадин. По его словам, никто не пострадал в результате взрывов.

Израильский военный источник заявил газете Гаарец: “Атака произвела меньше впечатления чем тот шум, который подняли вокруг нее в прессе”.
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