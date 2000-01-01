21.06 06:24 MIGnews.com

Скандал на заседании комиссии по борьбе с бедностью

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Заседание парламентской комиссии по вопросам труда, здравоохранения и социального обеспечения, посвященное правительственной программе по борьбе с бедностью и программе “Семья нетто”, было фактически сорвано группой инвалидов, воспользовавшихся заседанием комиссии для того, чтобы привлечь внимание министра финансов Моше Кахлона к своим проблемам.Как известно, если прежде инвалиды протестовали против постепенных повышений пособий до суммы примерно в 4000 шекелей, как того рекомендовала комиссия Ярона Зелихи, и требовали повышения немедленно и на всю сумму, то рекомендации комиссии профессора Ави Симхона, назначенного главой правительства Биньямином Нетаниягу и предлагающего повысить пособия всего на 500 шекелей повергли их в шок.Депутат Илан Гилон (МЕРЕЦ), инициировавший законопроект о приравнивании пособий по инвалидности к минимальной заработной плате, заявил в ходе заседания, что “единственная комиссия, которая должна заниматься пособиями по инвалидности - это комиссия по вопросам труда, здравоохранения и социального обеспечения под руководством Эли Алалуфа (“Кулану”), а не комиссия под руководством профессора, сменяющая другую комиссию под руководством другого профессора”. Стоит отметить, что депутат Илан Гилон высказывался, перебивая выступавших по регламенту.Министр финансов Моше Кахлон после нескольких безуспешных попыток вернуть дискуссию в предписанное регламентом русло, напомнил, что он уже выделил 4 миллиарда шекелей на повышение пособий для инвалидов, и согласен с рекомендациями комиссии Зелихи. “Основной вопрос в том, каким образом и на что будут выделены эти деньги: на прямое повышение пособий или на оплату необходимых инвалидам услуг”, - пояснил Моше Кахлон. Илан Гилон еще неоднократно перебивал выступающих, и на определенном этапе председатель комиссии Эли Алалуф был вынужден попросить его покинуть зал.После выступлений с места еще нескольких инвалидов, председателю комиссии удалось восстановить относительный порядок в зале заседаний, и комиссия вернулась к обсуждаемому вопросу. Генеральный директор министерства финансов Шай Баабад сообщил данные об исполнении рекомендаций комиссии по борьбе с бедностью. В частности, доля работающих среди всего трудоспособного населения последние два года держится на отметке 64%, а уровень безработицы составляет рекордно низкие 4,8%.Был подкреплен статистикой и очевидный вывод: семьи, где оба родителя работают на полную ставку, крайне редко оказываются за чертой бедности (0,9% от общего числа семей, живущих ниже уровня бедности). Семей, где оба родителя работают, но не на полную ставку, 5,6% от общего числа живущих ниже уровня бедности. 25,9% бедных семей - те, где работает лишь один из супругов. И 74,4% семей, живущих ниже уровня бедности - это те, где не работает ни один из родителей. Программа “Семья нетто”, на подробное обсуждение которой из-за обсуждения не заявленных в регламенте тем у комиссии практически не осталось времени, предназначена именно на стимулирование выхода родителей детей на работу, вывод семей из круга бедности и предотвращение скатывания в бедность родителей маленьких детей, отметил Шай Баабад.Он сообщил также, что правительство предприняло ряд мер для борьбы с бедностью: в частности, программа “Накопления - каждому ребенку”, обходящаяся бюджету в 1,7 миллиарда шекелей в год, позволяет откладывать по 50 шекелей на специальную накопительную программу, которую по достижении совершеннолетия ребенок сможет использовать на оплату высшего образования, открытие собственного бизнеса и другие нужды. Кроме того, были повышены пособия для малообеспеченных пожилых людей - миллиард шекелей в год уходит на финансирование повышения пособий для 230 тысяч пенсионеров.Генеральный директор Минфина Шай Баабад напомнил также о программе приобретения субсидированного жилья для молодых семей “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), о программе приобретения квартир в фонд социального жилья объемом в 1,1 миллиард шекелей и дополнительном выделении еще 300 миллионов шекелей на эти цели в 2017 году.Шай Баабад рассказал о выделяемых государством целевых средствах для строительства яслей и детских садов, помогающих родителям выйти на работу, - прежде всего, речь идет об арабском и ультрарелигиозном секторах, а также о городах периферии. Он сообщил о финансируемых государством профессиональных курсах и ваучерах на оплату курсов восполнения аттестата зрелости (“багрут”) для выпускников йешив. В сфере здравоохранения он упомянул стоматологические услуги для детей до 18 лет и усиление системы здравоохранения в городах периферии. В сфере образования - дополнительные бюджеты для школ, где учатся дети из малообеспеченных семей и субсидирование кружков для детей в городах периферии.Председатель комиссии по вопросам труда, здравоохранения и социального обеспечения Эли Алалуф был вынужден завершить заседание в запланированное время, несмотря на то, что большую часть указанных в регламенте тем обсудить не удалось. Он отметил, что назначит дополнительное заседание для продолжения обсуждения.