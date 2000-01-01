20.06 20:23 MIGnews.com

Израиль. Нарушение прав работающих подростков

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Второй год подряд в канун летних каникул парламентская комиссия по правам детей под председательством депутата Ифат Шаша-Битон (“Кулану”) проводит заседания, посвященные проблеме нарушения прав подростков при найме на работу. К сожалению, решения комиссии, принятые в прошлом году, не были исполнены.“В рамках обсуждений данной проблемы мы приняли целый ряд мер, и рекомендовали провести информационно-просветительскую работу среди подростков, - отметила Ифат Шаша-Битон в начале заседания комиссии. - Мы обращались ко всем заинтересованным лицам: к родителям, к учителям, к работодателям, к надзорным органам. Некоторые меры оказались успешными, другие не удались. Сейчас проблема возвращается на круги своя: настало лето, подростки в массовом порядке устраиваются на работу, и наш долг - защитить их от эксплуатации”.Руководитель отдела контроля над соблюдением трудового кодекса при министерстве социального обеспечения Меир Давид рассказал, что подростки проводят свои каникулы, работая в совершенно неподходящих местах: помимо известных всем залов торжеств и ресторанов, где школьники работают в вечерние и ночные часы в качестве официантов, несовершеннолетние работают ночами в пекарнях, на упаковке товаров, в сельском хозяйстве, и даже на бойнях. “У нас множество очень подробных расследований, - отметил он. - Мы опубликовали информационный бюллетень на нашем сайте, проводили разъяснительную работу в арабском секторе”. Однако он отметил, что разъяснительная работа в старших классах так и не была проведена, поскольку министерство образования отказалось сотрудничать в данном вопросе, а без разрешения министерства образования доступ в школы получить невозможно.Представительница министерства образования, в свою очередь, обвинила в отказе от сотрудничества учителей, утверждающих, что “подростки и так знают, что делать и куда обращаться”, и отказывающихся выделить время для беседы школьников со специалистами. Ифат Шаша-Битон напомнила, что генеральный директор министерства образования подписал приказ о выделении двух уроков на разъяснения о правах трудящихся подростков, и у министерства есть все необходимые полномочия, чтобы требовать от школ выполнения приказа.Одной из наиболее опасных для подростков сфер является строительство. 136 несчастных случаев из 50 тысяч несчастных случаев в строительной отрасли в 2016 году приходятся на подростков в возрасте 17 лет и младше. При этом страховые компании отказываются страховать работающих на стройках подростков, и пострадавшие несовершеннолетние сталкиваются с массой сложностей при попытке получить компенсацию за увечье. В прошлом году на стройках страны в течение летних каникул серьезно пострадали 5 подростков, были и погибшие.Представители организации “А-Ноар а-овед ве а-ломед” сообщили, что в этом году подали 213 исков в суд по трудовым конфликтам от имени подростков, при этом лишь 41% жалоб были поданы девочками. Больше всего претензий у подростков возникает к залам торжеств и кейтерингу - 18% от общего числа жалоб. Далее следуют рестораны быстрого питания (15%), кафе и рестораны (14%), торговля (11%), телемаркетинг и реклама (5%), компании по трудоустройству и уборке (4% жалоб).Завершая заседание, депутат Ифат Шаша-Битон выразила свое разочарование бездействием со стороны министерства образования и попросила усилить контроль над выполнением распоряжения генерального директора министерства об информационных уроках для старшеклассников.