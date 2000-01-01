20.06 09:23 MIGnews.com

Сеул требует от КНДР освободить всех иностранных пленных

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Президент Южной Кореи Мун Джэин заявил во вторник, 20 июня, что Северная Корея должна немедленно освободить южнокорейцев и американцев, находящихся в плену в изолированной стране.Мун Джэин выразил соболезнования семье Отто Вармбьера, американского студента, который находился в плену в Северной Корее в течение 17 месяцев и умер в понедельник, 19 июня, так и не выйдя из комы."Прискорбно, что Северная Корея не уважает права человека", - процитировал его Голубой дом.Американец был арестован, по сообщениям северокорейских СМИ, за попытку украсть предмет с пропагандистским лозунгом.На прошлой неделе Северная Корея освободила студента, заявив, что его освобождают "по гуманитарным соображениям".