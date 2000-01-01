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20.07 12:47   MIGnews.com

Европейский Союз ответил на обвинения Нетаниягу

Посольство Европейского Союза в Израиле распространило комментарий в связи со вчерашними заявлениями премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в котором он назвал действия Союза в отношении Израиля “безумными”.

Нетаниягу сказал: “Европа должна решить для себя, чего она хочет - жить и процветать или сгинуть и погибнуть. Европейский Союз - единственный орган, который ставит сотрудничество с Израилем в зависимость от политических условий. Это делается по отношению к стране с ведущими технологиями. Я был в Китае. У нас особые отношения с Китаем, и им нет дела до политических проблем. Премьер-министр Индии Моди сказал мне: Моей стране нужны технологии. Где я их возьму? не в Рамалле же! Россия не выдвигает политических условий, и этого не делает Африка ...Никто этого не делает, это безумие, это противоречит европейским интересам, не подрывайте единственное государство в регионе, которому небезразличны интересы Европы. Подрывая безопасность Израиля, Европа подрывает собственную безопасность”.

Заявление ЕС гласит: “У Союза - крепкие и глубокие связи с Израилем, более глубокие, чем с большинством других государств. Еще большее сближение с Израилем возможно лишь на основании взаимных ценностей, уважения к международному праву и продвижения к разрешению израильско-палестинского конфликта на основании принципа два государства для двух народов”.
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