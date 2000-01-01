20.07 13:54 MIGnews.com

Лидер БАЛАД: мы не навестим семьи убитых полицейских-друзов

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Лидер арабской партии БАЛАД и депутат Кнессета Джамаль Захалка в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявил, что члены его партии не намерены посещать семьи убитых в теракте на Храмовой Горе полицейских-друзов - 30-летнего Хаиля Сатауи и 22-летнего Камиля Шанана.Захалка следующим образом объяснил политику партии: “Мы не наносим таких визитов - ни к друзам, ни к евреям, ни к мусульманам. Многих людей убивают. Дело не в том что они друзы или кто-то другой. Мы, как правило, не наносим визитов соболезнования семьям убитых полицейских и солдат”.