Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Встреча Нетаниягус руководителями еврейских общин Венгрии 20.07 15:30   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу с руководителями еврейских общин Венгрии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня утром с руководителями еврейских общин Венгрии.

Премьер-министр поблагодарил за оказанный ему тёплый приём и вновь подчеркнул, что каждый еврей в любом месте имеет право жить в безопасности.

Премьер-министр высоко оценил исторический вклад еврейства Венгрии в Израиль и сионизм. Он выразил уверенность, что его визит будет способствовать укреплению связей между израильскими и венгерскими евреями, и высоко оценил приверженность правительства Венгрии расцвету еврейской общины в этой стране.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:28
Король Салман приказал арестовать принца-садиста
16:01
Нетаниягу согласился на продажу подлодок Египту
15:54
Полиция допросит экс-начальника Генштаба ЦАХАЛа Бенни Ганца
14:46
Видео помощника террористов на Храмовой Горе
14:01
Террорист с ножом атаковал солдатку
13:54
Лидер БАЛАД: мы не навестим семьи убитых полицейских-друзов
13:21
После лечения Маккейн намерен вернуться в политику
12:47
Европейский Союз ответил на обвинения Нетаниягу
12:39
Лапшин осужден в Азербайджане на 3 года за поездку в Карабах
12:10
Оружие на Храмовую Гору принесли за несколько часов до атаки
11:51
Жуткая авария в Самарии попала на камеры
11:14
Приставы спишут триллион рублей безнадежных долгов россиян
10:38
Естественная убыль населения России выросла втрое
10:16
ХАМАС признал: Израиль гарантирует свободу веры мусульман
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus