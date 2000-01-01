20.07 15:30 MIGnews.com

Встреча Нетаниягу с руководителями еврейских общин Венгрии

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня утром с руководителями еврейских общин Венгрии.Премьер-министр поблагодарил за оказанный ему тёплый приём и вновь подчеркнул, что каждый еврей в любом месте имеет право жить в безопасности.Премьер-министр высоко оценил исторический вклад еврейства Венгрии в Израиль и сионизм. Он выразил уверенность, что его визит будет способствовать укреплению связей между израильскими и венгерскими евреями, и высоко оценил приверженность правительства Венгрии расцвету еврейской общины в этой стране.