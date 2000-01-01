20.07 16:01 MIGnews.com

Нетаниягу согласился на продажу подлодок Египту

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Премьер-министр Израиля Нетаниягу в 2012 году отверг германско-египетскую сделку по продаже подлодок из страха, что подобное оружие попадет в руки свергнутого президента Мурси. Но, спустя некоторое время Биньямин Нетаниягу одобрил сделку с нынешним главой государства Абдель Фатахом Сиси.В 2011 году министр обороны Израиля Эхуд Барак и Нетаниягу дали Германии согласие на продажу подводных лодок в Египет, потому что у власти находился Хосни Мубарак.По словам израильского журналиста Арада Нира после прихода к власти Мурси и "Братьев-Мусульман" Израиль заявил, что более не может одобрить сделку.Арад Нир, ссылаясь на немецкую газету Der Spiegel, заявил: "израильское правительство во главе с Биньямином Нетаниягу и другими министрами оказало большое давление на Германию, чтобы отменить сделку по закупке продаже подводных лодок".В газете также сообщалось о напряженных дискуссиях между Нетаниягу и канцлером Германии Ангелой Меркель. Канцлер Германии пообещала, что если сделка по закупки подводных лодок грозит военному преимуществу Израиля в регионе, она отменит ее.Но, по словам израильского журналиста Равива Друкера, в 2014 году Израиль одобрил сделку, потому что к власти пришел нынешний президент Египта - Аль-Сиси.