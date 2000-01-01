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Жена премьера `забыла` английский для игнорирования Трампа | Фото: The White House/Flickr20.07 17:49   MIGnews.com

Жена премьера "забыла" английский для игнорирования Трампа

Журналисты заподозрили супругу японского премьера Синдзо Абэ в притворстве – якобы Акиэ Абэ прикинулась, будто не знает английский, лишь бы не общаться с американским президентом Дональдом Трампом.

В интервью для The New York Times глава Белого дома поделился своим опытом знакомства с четой Абэ, которое состоялось во время ужина на саммите стран "Большой двадцатки". Мероприятие проходило в начале этого месяца в Германии.

"Итак, я сидел рядом с супругой премьер-министра Абэ, которого я считаю потрясающим человеком, а ее – потрясающей женщиной. Но она не говорит по-английски", - сказал он корреспондентке Мэгги Хаберман, отметив, что жена премьера даже не знала, как сказать "здравствуйте".

"Это, должно быть, было неловко", - допустила его собеседница.

"Что ж, это сложно, потому что, знаете, вы сидите там…" – продолжил президент.

"… часами", - завершила Хаберман.

"Ну, обед длился где-то час и 45 минут", - сказал Трамп.

В то же время колумнист The Guardian Джессика Валенти напомнила о том, что Акиэ Абэ владеет английским практически в совершенстве.



"Похоже, что первая леди Японии почти 2 часа притворялась не говорящей по-английски, чтобы избежать беседы с Трампом", - пишет журналистка, прикрепив видео выступления Акиэ Абэ на одном из экологических симпозиумов несколько лет назад



"Отлично сыграно, Акиэ Абэ, отлично сыграно", - пишет Independent.
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