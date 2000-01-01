Жена премьера "забыла" английский для игнорирования Трампа
Журналисты заподозрили супругу японского премьера Синдзо Абэ в притворстве – якобы Акиэ Абэ прикинулась, будто не знает английский, лишь бы не общаться с американским президентом Дональдом Трампом.
В интервью для The New York Times глава Белого дома поделился своим опытом знакомства с четой Абэ, которое состоялось во время ужина на саммите стран "Большой двадцатки". Мероприятие проходило в начале этого месяца в Германии.
"Итак, я сидел рядом с супругой премьер-министра Абэ, которого я считаю потрясающим человеком, а ее – потрясающей женщиной. Но она не говорит по-английски", - сказал он корреспондентке Мэгги Хаберман, отметив, что жена премьера даже не знала, как сказать "здравствуйте".
"Это, должно быть, было неловко", - допустила его собеседница.
"Что ж, это сложно, потому что, знаете, вы сидите там…" – продолжил президент.
"… часами", - завершила Хаберман.
"Ну, обед длился где-то час и 45 минут", - сказал Трамп.
В то же время колумнист The Guardian Джессика Валенти напомнила о том, что Акиэ Абэ владеет английским практически в совершенстве.
Looks like the First Lady of Japan pretended not to speak English for nearly 2 hrs to avoid talking to Trump https://t.co/ee9LGHVlDo
"Похоже, что первая леди Японии почти 2 часа притворялась не говорящей по-английски, чтобы избежать беседы с Трампом", - пишет журналистка, прикрепив видео выступления Акиэ Абэ на одном из экологических симпозиумов несколько лет назад
"Отлично сыграно, Акиэ Абэ, отлично сыграно", - пишет Independent.