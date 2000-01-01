20.07 17:49 MIGnews.com

Жена премьера "забыла" английский для игнорирования Трампа

Looks like the First Lady of Japan pretended not to speak English for nearly 2 hrs to avoid talking to Trump https://t.co/ee9LGHVlDo — Jessica Valenti (@JessicaValenti) 20 июля 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Журналисты заподозрили супругу японского премьера Синдзо Абэ в притворстве – якобы Акиэ Абэ прикинулась, будто не знает английский, лишь бы не общаться с американским президентом Дональдом Трампом.В интервью для The New York Times глава Белого дома поделился своим опытом знакомства с четой Абэ, которое состоялось во время ужина на саммите стран "Большой двадцатки". Мероприятие проходило в начале этого месяца в Германии."Итак, я сидел рядом с супругой премьер-министра Абэ, которого я считаю потрясающим человеком, а ее – потрясающей женщиной. Но она не говорит по-английски", - сказал он корреспондентке Мэгги Хаберман, отметив, что жена премьера даже не знала, как сказать "здравствуйте"."Это, должно быть, было неловко", - допустила его собеседница."Что ж, это сложно, потому что, знаете, вы сидите там…" – продолжил президент."… часами", - завершила Хаберман."Ну, обед длился где-то час и 45 минут", - сказал Трамп.В то же время колумнист The Guardian Джессика Валенти напомнила о том, что Акиэ Абэ владеет английским практически в совершенстве."Похоже, что первая леди Японии почти 2 часа притворялась не говорящей по-английски, чтобы избежать беседы с Трампом", - пишет журналистка, прикрепив видео выступления Акиэ Абэ на одном из экологических симпозиумов несколько лет назад"Отлично сыграно, Акиэ Абэ, отлично сыграно", - пишет Independent.