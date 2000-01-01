20.07 18:42 MIGnews.com

Кувейт депортирует 15 иранских дипломатов, включая посла

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Кувейт принял решение выдворить из страны 15 сотрудников иранского посольства – дипломатам предоставили 45 дней, чтобы покинуть территорию эмирата.Утром в четверг, 20 июля, власти страны потребовали от Тегерана сократить его дипломатическую миссию с 19 до 4 человек, кроме того правительство объявило о закрытии других иранских учреждений – культурного центра и военного атташе, как и о приостановке работы всех межправительственных комитетов с Ираном."Правительство Кувейта применило дипломатические действия по дипломатическому представительству Ирана в нашей стране", - цитирует Sky News Arabia министра информации Кувейта Мохаммада аль-Абдуллу, который назвал целью принятия данных мер "сохранение кувейтских прав".В числе изгоняемых дипломатов – и посол ИРИ Алиреза Енаяти. Ей дали 48 дней на то, чтобы покинуть Кувейт.Такие меры последовали после приговора кувейтского суда членам ячейки группировки "аль-Абдали", которую Кувейт признал террористической. Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством "Хизбаллы".В ответ на такое решение Кувейта, министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах этого государства.