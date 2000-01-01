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`Еш Атид` проводит акцию `Коррупционеры – вы надоели!` 20.07 20:04   MIGnews.com

"Еш Атид" проводит акцию "Коррупционеры – вы надоели!"

Завтра, 21 июля с 10:00 на центральные перекрестки страны выйдут депутаты Кнессета и активисты партии "Еш Атид" с лозунгами "Коррупционеры – вы надоели".

По словам представителей партии, решением провести подобную акцию послужили последние коррупционные скандалы с закупкой субмарин, дело "Безека" и резервуар с аммонием.

Активисты будут стоять на центральных перекрестках – от Маалота до Эйлата с плакатами и раздавать программу партии "Еш Атид" по борьбе с коррупцией – "План Нахшон".

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид примет участие в акции, которая состоится в Тель-Авиве (перекресток Каплан, в 11:45).

Депутат Кнессета Меир Коэн примет участие в акции на перекрестке "Биг" в Беэр-Шеве (в 11:30).

Депутат Кнессета Мики Леви примет участие в акции на перекрестке около гостиницы "Мелахим" в Иерусалиме (в 11:00).

Депутат Кнессета Элазар Штерн примет участие в акции на перекрестке "Каньон" в Тверии (в 10:00).

Депутат Кнессета Ализа Лави примет участие в акции на перекрестке "Каркур" (в 10:30).

Депутат Кнессета Яэль Герман примет участие в акции на перекрестке сдерот Хен в Герцлии (в 11:00).

`Еш Атид` проводит акцию `Коррупционеры – вы надоели!`

Акция пройдет в Маалоте (на въезде в город), Нагарии, Афуле (перекресток "Кантри"), Крайот (перекресток "Моцарт"), Хайфе (перекресток "Хорев"), Нешере (перекресток "Паз"), Тверии (перекресток "Каньон"), перекрестке Каркур, Бейт Шеане (90 шоссе), Ход а-Шароне, Герцлии, Модиине (перекресток "Ишпро-центр"), Иерусалиме, Тель-Авиве, Ган-Явне, Ришон ле-Ционе (перекресток Жаботинский- Ротшильд), Нес-Ционе, Эйлате, Араде, Кирьят Малахи, Беэр-Шеве, Ашдоде, Кирьят-Гате, Нес-Ционе, Холоне, Модиине, Кирьят-Оно, Беэр-Яакове, Рамат-Гане, Тель-Авиве (ул. Каплан), Иерусалиме (гостиница "Мелахим"), Беэр-Шеве и Эйлате.

пресс-служба фракции "Еш Атид"
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