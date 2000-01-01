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Ривлин - Эрдогану: Осудите теракт! | Фото: Jim Mattis/Flickr20.07 20:48   MIGnews.com

Ривлин - Эрдогану: Осудите теракт!

Между президентами Израиля и Турции Реувеном Ривлиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась телефонная беседа, в ходе которой политики обсудили ситуацию и напряженность вокруг Храмовой горы. Как сообщили в канцелярии Ривлина, звонок состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Во время беседы президент Ривлин разъяснил своему турецкому коллеге, что теракт, совершенный в пятницу на Храмовой горе – святом месте для всех религий – был невыносимым и пересек красную линию, поставив под угрозу возможность для сосуществования.

Президент Ривлин напомнил президенту Эрдогану, что после терактов в Турции государство Израиль быстро осуждает эти преступления. Он высказал ожидание Израиля услышать подобное осуждение и от Турции с пониманием того, что террор – это террор, где бы он ни происходил: в Иерусалиме, в Стамбуле или в Париже", - говорится в коммюнике канцелярии главы государства.

Эрдоган потребовал убрать металлодетекторы, которые были установлены у ворот при входе на Храмовую Гору. Ривлин заверил его в том, что Израиль продолжит сохранять статус-кво на святынях, а принятые меры усиления безопасности были предприняты во избежание повторения терактов, так как "Израиль привержен делу защиты жизни всех граждан, посещавших святые места".

Источники в канцелярии турецкого президента утверждают, что он заявил о недопустимости насилия.
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