20.07 21:38 MIGnews.com

Президент Ирландии принял основателя BDS, как родного

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Посольство Израиля в Ирландии решительно осудило встречу ирландского президента Майкла Хиггинса с основателем антиизраильского движения BDS Омаром Баргути, в ходе которой они обменялись теплыми словами и сфотографировались за рукопожатием.Встреча состоялась на профсоюзной конференции в Белфасте, где Баргути присутствовал в качестве почетного гостя и даже получил награду.В своей речи Хиггинс хвалил Баргути и организаторов конференции, которые пригласили его "обсудить проблемы, ожидающие палестинцев". В ходе своего визита в Ирландию Баргути также посетил город Дерри, который в сентябре прошлого года присоединился к бойкоту против Израиля. На городском мероприятию гостю также устроили теплый прием.После встречи Баргути с Хиггинсом посольство Израиля в Ирландии подало в ирландский МИД официальную жалобу.Впрочем удивляться столь теплому приему вряд ли стоит, так как президент Ирландии Майкл Хиггинс – поэт, бывший левый активист, в связи с чем известен как критик Израиля. В прошлом он занимал место главы группы "Друзья Палестины" в ирландском парламенте и в знак протеста против строительства в Израиле забора безопасности (который он, само собой, называл "стеной апартеида") носил куфию.В ходе своих выступлений Хиггинс неоднократно называл решение израильско-палестинского конфликта решением всех проблем Ближнего Востока, а в 2005 году он присоединился к европейской делегации, которая призвала эвакуировать из Иудеи и Самарии 400 тысяч израильских поселенцев.