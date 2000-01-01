Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







20.07 08:16   MIGnews.com

Азария выпущен под домашний арест

“Хевронский стрелок” Эльор Азария освобождается из тюрьмы под домашний арест.

Домашний арест продлится полторы недели - пока военный суд рассматривает его апелляцию об отмене приговора. Азария приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за убийство раненого террориста в Хевроне.

Азария пробудет под домашним арестом 10 дней. Азария сможет покидать дом для того, чтобы ходить в синагогу по субботам - в сопровождении родителей.

На слушаниях по апелляцию об отмене приговора защита Азарии намерена показать клип, в котором виден “нейтрализованный” террорист на Храмовой Горе - внезапно вскакивающий и атакующий солдат. Азария утверждает, что застрелил террориста в Хевроне потому, что чувствовал что для его жизни и жизни других солдат есть опасности, и террорист может подорваться.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:18
Трамп раскрыл содержание обеденной беседы с Путиным
08:00
Израилю предъявлен ультиматум по Храмовой Горе
07:32
У сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
07:07
Суд Иеруалима: в ПА пытали и убили десятки агентов Израиля
06:32
Жестокая драка таксистов в Эйлате
05:17
Израиль поможет Аргентине посадить миллион деревьев
04:12
Закон о контроле над “продленками” принят в первом чтении
03:19
В лесу Гварам увековечат память павших в "Нерушимой скале"
02:17
Женщина сломала нос и лишилась зубов в музее секса
01:13
Новая самая популярная песня в мире
00:25
Техасский лабрадор скачет на лошади как ковбой
23:53
В Вашингтоне "утопился" робот-охранник
22:41
За сходство с Си Цзиньпином Китай запретил Винни-Пуха
21:44
Утверждены крупные строительные проекты в Беэр-Якове и Афуле
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus