20.07 08:16 MIGnews.com

Азария выпущен под домашний арест

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“Хевронский стрелок” Эльор Азария освобождается из тюрьмы под домашний арест.Домашний арест продлится полторы недели - пока военный суд рассматривает его апелляцию об отмене приговора. Азария приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за убийство раненого террориста в Хевроне.Азария пробудет под домашним арестом 10 дней. Азария сможет покидать дом для того, чтобы ходить в синагогу по субботам - в сопровождении родителей.На слушаниях по апелляцию об отмене приговора защита Азарии намерена показать клип, в котором виден “нейтрализованный” террорист на Храмовой Горе - внезапно вскакивающий и атакующий солдат. Азария утверждает, что застрелил террориста в Хевроне потому, что чувствовал что для его жизни и жизни других солдат есть опасности, и террорист может подорваться.