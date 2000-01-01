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Нетаниягу: Орбан борется с де-легитимацией еврейского народа 20.07 09:24   MIGnews.com

Нетаниягу: Орбан борется с де-легитимацией еврейского народа

Премьер-министр Нетаниягу с супругой и премьер-министр Венгрии Орбан с супругой посетили Большую синагогу на ул. Дохань, где встретились с главами еврейской общины в Будапеште.

Премьер-министр Нетаниягу:

"Я думаю, это очень важно, чтобы страны выступали против де-легитимации Израиля, являющейся де-легитимацией еврейского народа, и я благодарю вас, премьер-министр Орбан, за то, что вы встаете на сторону Израиля на форумах против новой формы антиеврейского подстрекательства.

Вы вчера решительно высказались против антисемитизма в Венгрии. Вы говорили о его современных формах и об антисемитизме прошлого, о преступлениях, как вы их назвали, совершенных предыдущими правительствами. Вы говорили об этом открыто также и в нашем разговоре.

Я думаю, это важно. Мир услышал это, и мне предельно ясно, что мир должен продолжать это слышать.

Я считаю, что у нас есть прекрасная возможность. Я думаю, что еврейский народ был одарен гениальностью. Другие народы тоже, но наше выживание зависит от гениальности. И это стало нашей страстью.

Еврейский народ подобен дереву. Наши корни уходят глубоко в наши традиции и воспоминания, нашу историю, нашу землю; но мы пускаем ветви, восходящие к небу. Мы задаем вопросы и даем ответы, продолжаем спрашивать и отвечать.

Это дерево с древними корнями и с ветвями из будущего. Это исключительное сочетание. Я считаю, что мы не пришли бы к нашему возрождению без этих двух компонентов: воспоминаний о древних временах и надежды на лучшие времена. Эта сочетание теперь объединяет нас со многими другими странами, стремящимися к лучшему будущему, включая страны Вышеградской группы.

Мы гордимся нашим прошлым и вместе стремимся в будущее. Мы Достигнем его благодаря большой дружбе, дружбе между Венгрией и Израилем, дружбе между венгерским и еврейским народом.

Этот визит и эта встреча возле синагоги являются доказательством этой дружбы".
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