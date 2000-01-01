20.07 22:10 MIGnews.com

В Израиле - огромные очереди, но у МВД все прекрасно

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Сегодня в Кнессете прошло совместное заседание ряда парламентских комиссий, на котором обсуждалась одна из самых «горячих» проблем этого лета – гигантские очереди в МВД. Как сообщает инициатор заседания, депутат Юлия Малиновская (НДИ), поголовный переход на биометрические паспорта осуществляется в разгар периода летних отпусков и каникул, и потому многие граждане вынуждены продлевать документы в филиале МВД в аэропорту, платя за эту «услугу» по завышенному тарифу в 1100 шекелей. При этом, паспорт продлевается всего на 1 год. В обычных филиалах МВД очереди такие, что нет никакой возможности продлить паспорт к сроку выезда за границу. Многие жалуются, что МВД не вызывает их, когда подходит заранее заказанная очередь.На заседании представители МВД в очередной раз продемонстрировали свою оторванность от народа, заявив, что никаких особых очередей нет. Однако у Малиновской были наготове многочисленные фотографии из нескольких городов, а также обращения пользователей «Фейсбука».«МВД пытается внушить нам, что все у них распрекрасно, но это, увы, далеко не так. На основании множества обращений граждан и личного опыта, приобретенного мной в ходе внезапного посещения ряда городских отделений МВД, я бы не советовала отмахиваться от имеющихся проблем. Закон о биометрических паспортах был принят в спешке, хотя было очевидно, что его реализация начнет давать сбои в разгар сезона отпусков. У меня нет претензий к работникам отделений МВД, ведь они сами страдают от происходящего. Проблема в руководстве МВД и лично в том, кто его возглавляет. Мой парламентский помощник вчера, посредством официальной аппликации, пытался получить очередь в отделении МВД в Модиине. Ближайшая очередь была только через месяц и то, исключительно для жителей этого города», - сказала на заседании комиссии Юлия Малиновская.