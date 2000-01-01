Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







В Израиле - огромные очереди, но у МВД все прекрасно 20.07 22:10   MIGnews.com

В Израиле - огромные очереди, но у МВД все прекрасно

Сегодня в Кнессете прошло совместное заседание ряда парламентских комиссий, на котором обсуждалась одна из самых «горячих» проблем этого лета – гигантские очереди в МВД. Как сообщает инициатор заседания, депутат Юлия Малиновская (НДИ), поголовный переход на биометрические паспорта осуществляется в разгар периода летних отпусков и каникул, и потому многие граждане вынуждены продлевать документы в филиале МВД в аэропорту, платя за эту «услугу» по завышенному тарифу в 1100 шекелей. При этом, паспорт продлевается всего на 1 год. В обычных филиалах МВД очереди такие, что нет никакой возможности продлить паспорт к сроку выезда за границу. Многие жалуются, что МВД не вызывает их, когда подходит заранее заказанная очередь.

На заседании представители МВД в очередной раз продемонстрировали свою оторванность от народа, заявив, что никаких особых очередей нет. Однако у Малиновской были наготове многочисленные фотографии из нескольких городов, а также обращения пользователей «Фейсбука».

«МВД пытается внушить нам, что все у них распрекрасно, но это, увы, далеко не так. На основании множества обращений граждан и личного опыта, приобретенного мной в ходе внезапного посещения ряда городских отделений МВД, я бы не советовала отмахиваться от имеющихся проблем. Закон о биометрических паспортах был принят в спешке, хотя было очевидно, что его реализация начнет давать сбои в разгар сезона отпусков. У меня нет претензий к работникам отделений МВД, ведь они сами страдают от происходящего. Проблема в руководстве МВД и лично в том, кто его возглавляет. Мой парламентский помощник вчера, посредством официальной аппликации, пытался получить очередь в отделении МВД в Модиине. Ближайшая очередь была только через месяц и то, исключительно для жителей этого города», - сказала на заседании комиссии Юлия Малиновская.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:38
Президент Ирландии принял основателя BDS, как родного
21:13
В Молдавии выставили на продажу синагогу, где казнили евреев
20:04
"Еш Атид" проводит акцию "Коррупционеры – вы надоели!"
19:55
Все ради Короны: Черчилль пытался скрыть планы нацистов
19:11
Исмаил Ханийе угрожает Израилю "Днем гнева"
18:42
Кувейт депортирует 15 иранских дипломатов, включая посла
18:15
Арестован главарь банды, укравшей у ЦАХАЛа 33 винтовки М-16
17:49
Жена премьера притворилась незнающей английский из-за Трампа
16:59
Израиль построит в Сирии полевой госпиталь
16:28
Король Салман приказал арестовать принца-садиста
16:01
Нетаниягу согласился на продажу подлодок Египту
15:54
Полиция допросит экс-начальника Генштаба ЦАХАЛа Бенни Ганца
15:30
Встреча Нетаниягу с руководителями еврейских общин Венгрии
14:46
Видео помощника террористов на Храмовой Горе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus