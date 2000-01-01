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Законопроект НДИ: 5 лет тюрьмы за поддержку террора 21.07 06:35   MIGnews.com

Законопроект НДИ: 5 лет тюрьмы за поддержку террора

Депутат Кнессета от партии НДИ Роберт Илатов подал законопроект, запрещающий использовать символы враждебных Израилю государств и террористических организаций.

В соответствии с законопроектом председателя парламентской фракции НДИ, если кто-то например, начнет размахивать на демонстрации в университете флагами Ирана или ХАМАСа, либо водрузит их на общественном здании, то он может быть наказан тюремным заключением сроком до 5 лет и штрафом в 226 тыс. шекелей.

Роберт Илатов заявил, что нельзя допускать ситуации, при которой в общественных местах и даже в различных учреждениях водружаются флаги враждебных стран или организаций, стремящихся нанести ущерб Государству Израиль.

пресс-служба партии НДИ
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