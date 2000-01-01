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Естественная убыль населения России выросла втрое | Фото: Thinkstock20.07 10:38   MIGnews.com

Естественная убыль населения России выросла втрое

В России в первые пять месяцев 2017 года зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью, сообщает Росстата.

За указанный период умерли 791 тысяча жителей, родились 679,2 тысячи. Численность населения сократилась на 31,1 тысячи, или 0,02 процента, и составила 146,8 миллиона человек.

Ведомство отмечает рост естественной убыли населения. Этот показатель за январь-май составила 111,8 тысячи человек, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом миграционный прирост на 72,2 процента компенсировал численные потери населения. Естественный прирост населения был зафиксирован в 21 субъекте.
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