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Асад о войне: мы получили более здоровое и единое общество 20.08 13:17   MIGnews.com

Асад о войне: мы получили более здоровое и единое общество

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал итоги шести лет гражданской войны в Сирии.

Асад заявил: “Мы потеряли наших лучших сынов и нашу инфраструктуру. Но взамен мы получили более здоровое и единое общество”.

Между тем, советница Асада, Бусейна Шаабан заявила, что война близится к концу, и что Сирия изгонит со своей территории любые иностранные силы - будь то американцы или турки.

Шаабан заявила: “Точно также, как мы нанесли поражение терроризму. мы будем воевать с любым нелегитимным иностранным военным присутствием на нашей земле будь то США или Турция”.

Шаабан заявила, что Сирия прошла “поворотный пункт” после падения Алеппо в прошлом году, и что сирийская армия и ее союзники навязывают свою волю врагам режима Асада на всех фронтах войны.
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