20.08 13:34 MIGnews.com

BDS: ответственность за теракт в Барселоне - на Европе

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В пятницу движение BDS ("Бойкот. Прекращение инвестиций. Санкции" против Израиля) в Каталонии в своем заявлении осудило ISIS, после того, как группировка взяла на себя ответственность за террористические атаки в Барселоне, в результате которых погибло 13 человек и более 100 ранены.В заявлении утверждается: "Мы осуждаем совершенные нападения и выражаем соболезнования родственникам жертв теракта". Также BDS осуждает европейские государства за их внутреннюю политику, которая нарушает права человека во всем мире."Мы также не забываем жертв терактов в Афганистане, Ираке, Палестине, Ливане, Ливии, Сирии, Йемене, Египте, Тунисе, Марокко, Мали, Нигерии, Кот-д’Ивуаре, и то, что случилось вчера в Барселоне стало повседневностью в этих государствах", сообщается в заявлении."Мы подчеркиваем нашу оппозицию исламофобии, ксенофобии и всем формам дискриминации. Солидарность является нашим самым мощным оружием", добавили авторы заявления.В тоже время про-израильская сеть ACOM в Мадриде, юридические действия которой в последние годы привели к десяткам судебных разбирательств, называет BDS дискриминационным движением. АСОМ отправила заявление BDS Каталонии в электронном виде журналистам, назвав его "гротескным"."Движение, основанное на ненависти, увековечении конфликтов и защите терроризма, такое как BDS, не может все время доказывать безнравственность и двойной стандарт», - заявляет ACOM в электронном письме.