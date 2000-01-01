20.08 22:10 MIGnews.com

Главный раввин Барселоны: еврейская община обречена

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В пятницу после теракта раввин Барселоны Меир Бар-Хен обратился к евреям Испании с призывом покинуть страну. Испания стала "центром исламского террора для всей Европы", заявил раввин в интервью Еврейскому телеграфному агентству.Меир Бар-Хен призвал покинуть Испанию, которую он назвал "центром исламистского террора для всей Европы".Еврейскую общину Бар-Хен в Барселоне раввин назвал "потерянной", призвав членов общины приобрести недвижимость в Израиле и не повторять ошибку евреев в Алжире или Венесуэле.Напомним, в центре Барселоны 17 августа микроавтобус въехал в толпу пешеходов. Известно, что 13 человек погибли, более 100 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".Позднее в тот же день в городе Камбрильс в Каталонии также был совершен наезд на пешеходов, в котором пострадали 5 человек.В основном проблема терактов, по мнению Бар-Хена, лежит в огромной мусульманской общине, многие члены которой придерживаются радикальных взглядов. Раввин сказал о террористах и тех, кто их поддерживает: "Как только они начинают жить среди вас, становится очень трудно от них избавиться. Они лишь становятся сильнее и сильнее".Раввин отмечает, что речь идет не только об Испании, а обо всей Европе."Европа потеряна", - добавил Бар-Хен, выражая исключительно свою точку зрения, а не всех членов сообщества.Раввин утверждает, что власти и отдельные испанские политики не хотят противостоять террору исламистов, приводя в качестве подтверждения апрельское решение правительства, которое разрешило участвовать в проходившем в Барселоне книжном фестивале Лейле Халид. Халид – палестинская террористка, которая была признана участницей заговора с целью захвата самолета в 1969 году. Вместо запрета, мэр Барселоны Ада Колау обвинила Израиль в нарушении международного права.