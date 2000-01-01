20.08 17:10 MIGnews.com

Израильские ветераны: допустить РФ к реконструкции Собибора

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Решение не допускать Россию к реконструкции музея Собибор является "грубой попыткой исказить историческую правду о решающем вкладе Красной Армии в Победу над фашизмом", считают в израильском объединении ветеранов Второй мировой войны."Как и прежде, в Израиле знают, ценят и помнят о решающем вкладе Красной Армии в победу над фашистской Германией и в спасение европейского еврейства от полного уничтожения в нацистских концлагерях", - цитирует ТАСС совместное заявление Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма, Союза воинов и партизан инвалидов войны с нацистами и Координационного совета организаций соотечественников в Израиле (КС).В связи с этим израильские ветераны осудили решение польских властей отстранить Россию от участия в проекте реконструкции музея на территории бывшего нацистского лагеря смерти Собибор."КС выражает поддержку позиции МИД Израиля, согласно которой наша страна выступает за участие России в международном управляющем комитете по реализации данного проекта", - говорится в документе.Ветераны заверили в том, что израильтяне помнят о том, что "советский офицер, еврей по национальности Александр Печерский" возглавил единственное успешное вооруженное восстание в концлагере за все время Второй мировой войны, которое состоялось в Собиборе в 1943 году.