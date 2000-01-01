20.08 17:37 MIGnews.com

Аббас понятия не имеет, как общаться с Трампом

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас не понимает позицию администрации американского президента Дональда Трампа, относительно палестино-израильского вопроса.Как он заявили на встрече с представителями израильской партии "Мерец" во главе с Захавой Гальон 20 августа, в последнее время на встречах с посланниками Белого дома он неоднократно слышал об их поддержке концепции "двух государств" и что они выступают за замораживание строительства поселений. Но в то же время публично заявлять об этом и предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу соответствующее требование, они отказываются."Я встречался с посланниками Трампа около 20 раз с самого начала его пребывания на посту президента Соединенных Штатов. Каждый раз, когда они заверяли меня в своей вере и приверженности "двум государствам" и остановке строительства в поселениях, я умолял их сказать то же самое Нетаниягу, но они воздержались. Они сказали, что они обдумают это, но после они не возвращались", - жалуется лидер ПА."Я не могу понять их отношение к нам. Я понятия не имею, как с ними общаться, потому что вся его администрация охвачена хаосом", - добавил Аббас.Абу Мазен уверяет, что попросил Израиль возобновить сотрудничество в области безопасности, приостановленное на фоне кризиса вокруг Храмовой Горы, но еще не получил ответа.