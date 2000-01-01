Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Аббас понятия не имеет, как общаться с Трампом | Фото: The White House/Flickr20.08 17:37   MIGnews.com

Аббас понятия не имеет, как общаться с Трампом

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас не понимает позицию администрации американского президента Дональда Трампа, относительно палестино-израильского вопроса.

Как он заявили на встрече с представителями израильской партии "Мерец" во главе с Захавой Гальон 20 августа, в последнее время на встречах с посланниками Белого дома он неоднократно слышал об их поддержке концепции "двух государств" и что они выступают за замораживание строительства поселений. Но в то же время публично заявлять об этом и предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу соответствующее требование, они отказываются.

"Я встречался с посланниками Трампа около 20 раз с самого начала его пребывания на посту президента Соединенных Штатов. Каждый раз, когда они заверяли меня в своей вере и приверженности "двум государствам" и остановке строительства в поселениях, я умолял их сказать то же самое Нетаниягу, но они воздержались. Они сказали, что они обдумают это, но после они не возвращались", - жалуется лидер ПА.

"Я не могу понять их отношение к нам. Я понятия не имею, как с ними общаться, потому что вся его администрация охвачена хаосом", - добавил Аббас.

Абу Мазен уверяет, что попросил Израиль возобновить сотрудничество в области безопасности, приостановленное на фоне кризиса вокруг Храмовой Горы, но еще не получил ответа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:54
Афтершок террора. В Каталонии угрожают убивать марокканцев
17:10
Израильские ветераны: допустить РФ к реконструкции Собибора
16:39
Барселона. Все 12 террористов были полностью интегрированы
15:49
Треть евреев хочет покинуть Британию из-за антисемитизма
15:07
Прекращено движение поездов между Тель-Авивом и Герцлией
14:45
Израиль между Польшей и Россией
14:30
Французский истребитель напугал туристов, летевших из Малаги
14:05
Арестован хакер, шантажировавший крупный израильский банк
13:34
BDS: ответственность за теракт в Барселоне - на Европе
13:17
Асад о войне: мы получили более здоровое и единое общество
12:32
Командование бригады Гивати получило выговоры и взыскания
12:10
В Барселоне нашли тело 7-летней жертвы теракта
11:44
Яффо: двое арестованы за изнасилование малолетки
11:01
В Петах-Тикве арестовали Мани Нафтали  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus