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Детали трудоустройства Сары Нетаниягу будут опубликованы | Фото: Коби Гидеон, GPO20.08 20:54   MIGnews.com

Детали трудоустройства Сары Нетаниягу будут опубликованы

Муниципалитет Иерусалима обязан опубликовать подробности о трудоустройстве супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, постановил суд и, таким образом, удовлетворив соответствующее ходатайство журналиста Бен Каспит.

В декабре 2016 года репортер газеты "Маарив" Каспит на основании общественных интересов и свободы информации потребовал городские власти предоставить подробности о принятии Сары Нетаниягу на работу педагогом-психологом при муниципалитете. Журналист считает, что статус Сары Нетаниягу может повлиять на ее работу в качестве госслужащего.

Судья окружного суда Иерусалима Арнон Гарел выделил мэрии 30 дней на предоставление подробной информации об объемах работы супруги главы правительства, количестве отрабатываемых ею часов ежемесячно, каких-либо изменениях, внесенных в определение ее работы, общем количестве часов работы, отработанных ею за прошедший год, и любых перерывы в ее графике, которые длились более 30 дней.

Муниципалитет отреагировал на постановление, пообещав в обязательном порядке его выполнить, однако не сразу.
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