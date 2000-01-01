20.08 09:10 MIGnews.com

Израиль против соглашения России и США по Сирии

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В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин проведут встречу, в ходе которой обсудят ряд вопросов, в частности военное присутствие Ирана в Сирии, сообщает пресс-служба израильского правительства.Это будет четвертый визит Нетаньяху в Россию за 16 месяцев, что свидетельствует о влиянии Москвы на регион в результате ее интенсивного участия в Сирии. Помимо визитов, Нетаниягу и Путин регулярно проводят переговоры по телефону.Известно, что в сентябре 2015 года, после того, как Россия направила свои силы в Сирию для помощи режиму президента Башара Асада, Нетаниягу отправился в Москву, чтобы предотвратить конфликты между двумя военно-воздушными силами.Один высокопоставленный российский дипломат недавно заявил, что, хотя Израиль и Россия не разделяют общих интересов по поводу Сирии, но оба государства заинтересованы в том, чтобы избежать военной конфронтации, и очень тесно сотрудничают в этом вопросе.Нетаниягу заявил, что его страна выступает против действующего соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии, достигнутого Россией и США. По его словам, данная договорённость создаёт благоприятные условия для усиления военного присутствия Ирана в САР.Нетаниягу последний раз встречался с Путиным в марте в Москве, и уже на этом заседании предупредил, что постоянное иранское военное присутствие в Сирии неприемлемо для Израиля.