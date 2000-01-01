Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израиль против соглашения России и США по Сирии 20.08 09:10   MIGnews.com

Израиль против соглашения России и США по Сирии

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин проведут встречу, в ходе которой обсудят ряд вопросов, в частности военное присутствие Ирана в Сирии, сообщает пресс-служба израильского правительства.

Это будет четвертый визит Нетаньяху в Россию за 16 месяцев, что свидетельствует о влиянии Москвы на регион в результате ее интенсивного участия в Сирии. Помимо визитов, Нетаниягу и Путин регулярно проводят переговоры по телефону.

Известно, что в сентябре 2015 года, после того, как Россия направила свои силы в Сирию для помощи режиму президента Башара Асада, Нетаниягу отправился в Москву, чтобы предотвратить конфликты между двумя военно-воздушными силами.

Один высокопоставленный российский дипломат недавно заявил, что, хотя Израиль и Россия не разделяют общих интересов по поводу Сирии, но оба государства заинтересованы в том, чтобы избежать военной конфронтации, и очень тесно сотрудничают в этом вопросе.

Нетаниягу заявил, что его страна выступает против действующего соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии, достигнутого Россией и США. По его словам, данная договорённость создаёт благоприятные условия для усиления военного присутствия Ирана в САР.

Нетаниягу последний раз встречался с Путиным в марте в Москве, и уже на этом заседании предупредил, что постоянное иранское военное присутствие в Сирии неприемлемо для Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:06
В Израиле снимут пошлины на посылки стоимостью до $1000
08:27
Пост убитого в Тапуах террориста: я получил то, что хотел
08:11
С декабря в Израиле понизят тарифы на электричество
07:49
Террористы планировали взорвать собор Саграда Фамилиа
07:11
Барселона: мусульмане провели акцию против терроризма
05:25
Крупнейший астероид приближается к Земле
03:29
Продукт, уменьшающий аппетит и предотвращающий переедание
00:11
Суд отказал изнасилованной Романом Полански в закрытии дела
23:40
Цукерберг уходит в декрет
21:29
Эрдоган: глава МИД Германии должен знать свое место
20:28
Испания усилила контроль на границе с Францией
19:51
Нападение на перекрестке Тапуах: террорист убит
19:29
Star Wars: про Оби-Ван Кеноби снимут отдельный фильм
18:15
Попытка теракта в Самарии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus