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20.08 09:26   MIGnews.com

Посла Израиля в России вызвали в МИД

Посол Израиля в РФ Гарри Корен посетил Министерство иностранных дел России, куда он был вызван для прояснения позиции страны по участию России в проекте создания музея на месте бывшего концлагеря в Собиборе. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Алекс Гандлер.

"Посольство Государства Израиль в Российской Федерации подтверждает, что чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корен вчера посетил МИД России", - отметил он.

Как сообщил Гандлер, в ходе встречи в дипведомстве посол подтвердил, что "официальная позиция министерства иностранных дел Израиля была и остается поддержка участия Российской Федерации в международном управляющем комитете по реконструкции музея бывшего нацистского лагеря смерти Собибор".

"Посол добавил, что Израиль всегда будет помнить героический поступок советского офицера еврея Александра Печерского, который возглавил восстание узников концлагеря, - информировал пресс-атташе. - Он также подчеркнул значимость вклада России в сохранение памяти о жертвах Холокоста и героях сопротивления".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, что послы Израиля и ряда стран Европы были приглашены в МИД России для "для объяснения и серьезного разговора" в связи с решением международного комитета не включать РФ в проект создания музея на месте бывшего концлагеря в Собиборе.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах были уничтожено по разным данным от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским.
Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея - места памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Голландия и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение и выразила готовность внести в обустройство мемориала существенный финансовый вклад, однако дальнейшее обсуждение с Польшей российского участия в проекте не дало никаких результатов. В июле стало известно, что проект решено продолжать в прежнем составе - без России.
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