20.09 10:18 MIGnews.com

Либерман открыл в Араде городское отделение НДИ

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Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман посетил вчера, 19 сентября, Арад. Он встретился с активистами НДИ в городе и принял участие в заседании муниципальной фракции. Во время встречи было официально объявлено об открытии городского отделения НДИ. Его руководителем был выбран Борис Барамов. Во встрече также приняли участие генеральный директор НДИ Инна Зильбергерц и начальник организационного отдела партии Виктор Эхтшайн.Следует отметить, что до этого министр обороны побывал на заводе «Эльбит Арад», где благодаря заключенному по его инициативе оборонному контракту созданы 200 рабочих мест для жителей города.В ходе своего выступления Авигдор Либерман подчеркнул, что считает решение проблемы трудовой занятости в городе приоритетной задачей, и создание нового отделения партии НДИ в Араде поможет в достижении этой цели.