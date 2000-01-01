20.09 10:38 MIGnews.com

Ципи Ливни поддержала Трампа

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Лидер Сионистского Лагеря Ципи Ливни не присоединилась к хору осуждения в медиа в связи с высказываниями президента США Дональда Трампа о том, что его страна может “полностью уничтожить” Северную Корею."США терпеливы, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета выполняет миссию "самоубийство" для себя и для своего режима. США к этому готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР – ред.), но надеются, что это не потребуется", - сказал президент.Ливни заявила, что она понимает логику, стоящую за словами президента. Ливни, в интервью 10-му каналу израильского ТВ заявила, что “угрозы иногда нужны, и угрозы иногда работают”, и что “кто-то должен навести порядок в городе”.В то же время, Ливни продолжила критиковать премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Она заявила, что даже его “прекрасная речь на Генассамблее” не реализуется в “действия по достижению мира”, и обвинила премьера в том, что тот “оторван от реальности”.